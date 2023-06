Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen Rheingönheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.06.2023, 19:00 Uhr, bis Samstag, 17.06.2023, 12.00 Uhr, parkte ein 47jähriger Mann aus Ludwigshafen seinen Pkw, Marke Opel, Typ Astra, Farbe: Blau, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Königstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das geparkte Fahrzeug und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange in Form von Kratzern und Rissen (Schadenshöhe 500 Euro).

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell