POL-HB: Nr.: 0459 --Fahndungserfolg der Polizei Bremen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Schönebeck Zeit: 03.08.23, 13 Uhr Kriminelle gaben sich am Donnerstag am Telefon als Staatsanwalt aus und versuchten so, betrügerisch an das Ersparte eines 86-Jährigen in Vegesack zu kommen. Der Betrugsversuch scheiterte an einem aufmerksamen Sparkassenmitarbeiter. Als Druckmittel am Telefon diente der Vorwand, dass seine Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall ...

