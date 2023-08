Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0461--Schockanruf in Vegesack--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Schönebeck Zeit: 03.08.23, 13 Uhr

Kriminelle gaben sich am Donnerstag am Telefon als Staatsanwalt aus und versuchten so, betrügerisch an das Ersparte eines 86-Jährigen in Vegesack zu kommen. Der Betrugsversuch scheiterte an einem aufmerksamen Sparkassenmitarbeiter.

Als Druckmittel am Telefon diente der Vorwand, dass seine Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Im Hintergrund war eine weinende, schreiende Frau zu hören. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, sollte der Senior eine hohe Kaution zahlen. Der Anrufer setzte den Mann so sehr unter Druck, dass er wenig später eine Sparkasse aufsuchte. Ein Mitarbeiter fragte nach dem Grund und wurde im Laufe des Gespräches skeptisch. Er reagierte genau richtig und rief die Polizei.

Dank des aufmerksamen Bankmitarbeiters konnte die Vollendung dieser Straftat verhindert werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

Lassen Sie sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten, egal wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Nummer an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell