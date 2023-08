POL-HB: Nr.: 0455 --Jugendliche Räuber

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen , OT Industriehäfen, AG-Weser-Straße Zeit: 01.08.2023, ca. 19.00 Uhr

Am Dienstagabend nahm die Polizei Bremen fünf Jugendliche vorläufig fest, nachdem diese in Gröpelingen drei ebenfalls Minderjährige bedroht und ausgeraubt hatten.

Drei 15-Jährige hielten sich am gestrigen Abend in der Nähe eines Gröpelinger Einkaufszentrums an der Weser auf. Hier trafen sie auf eine Gruppe von sechs Jungen im Alter von 14 bis 17. Nach einem kurzen Gespräch, gaben die jungen Räuber an, mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet zu sein und forderten Geld, ein Handy und Kopfhörer. Als ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und die Gruppe ansprach, entfernten sie sich vom Tatort. Die hinzugerufene Polizei konnten fünf Jugendliche festnehmen und Handy sowie Kopfhörer in einem Gebüsch sicherstellen. Der sechste, bislang unbekannte Täter soll mit einer schwarzen Hose, einem beigen Kapuzenpullover und einer schwarzen Weste bekleidet gewesen sein und soll schwarze, gelockte Haare haben.

Die minderjährigen Straftäter wurden, nachdem die Einsatzkräfte mit den Erziehungsberechtigten gesprochen hatten, entlassen. Sie erhielten Anzeigen wegen räuberischer Erpressung. Hinweise auf den flüchtigen Mittäter nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 / 362 - 3888 entgegen.

