POL-HB: Nr.: 0453--Sportboot havariert

Ort: Wremen-Weser, Buhne 14 Zeit: 29.07.23, 13.30 Uhr

Am Samstagnachmittag kenterte die Besatzung eines Sportbootes auf der Außenweser in Höhe Buhne 14 bei Wremen. Die vier Bootsinsassen konnten von der Besatzung des Polizeibootes "Bremen 10" schnell gerettet und an Land gebracht werden.

Das ca. 12 Meter lange Sportboot war am frühen Nachmittag von Bremen nach Cuxhaven unterwegs. In Höhe der Buhne 14 kam das Boot vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers vom Kurs ab und fuhr auf den Leitdamm. Da das Boot nicht wieder frei kam, legten die vier Insassen Rettungswesten an und wählten den Notruf. Auf Grund der Tide fuhr das Schlauchboot "Bremen 10" der Wasserschutzpolizei Bremen zu den Havaristen und konnte die vier Männer an Land bringen. Das Sportboot hatte durch den massiven Aufprall Leck geschlagen und soll bei der nächsten Flut in einen Hafen verbracht werden. Betriebsstoffe liefen bislang nicht aus.

Die Männer erlitten durch den Aufschlag leichte Verletzungen. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

