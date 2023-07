Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0449--Laster verliert Pfandflaschen--

Bremen (ots)

Ort: Autobahn 1 (A1), Anschlussstelle Brinkum Zeit: 28.07.23, 5 Uhr

Am frühen Freitagmorgen verlor ein Sattelzug auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Brinkum mehrere Pfandflaschen und Getränkekisten.

Hunderte von Flaschen und über 130 Wasserkisten verteilten sich dabei auf einer Strecke von zwei Kilometern über alle drei Fahrstreifen. Die Autobahn musste für Sicherungs- und Räumungsarbeiten etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. Anschließend konnten die Fahrspuren nach und nach wieder freigegeben werden.

Nach ersten Ermittlungen war die Ladung auf dem Auflieger nicht ausreichend gesichert, sodass sich die Ladung während der Fahrt löste und durch eine Plane herausfiel. Mehrere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über die Wasserkisten und Flaschen. Es kam zu mehreren Sachschäden, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Die Polizei weist darauf hin, dass Gegenstände immer ausreichend zu sichern sind. Jeder Fahrzeugführer ist gem. § 22 StVO dazu verpflichtet, seine Ladung gegen Verrutschen umfallen, hin- und her rollen und herabfallen zu sichern. Nicht immer kann ein Ladungsverlust so glimpflich ausgehen, wie in diesem Fall und sogar zu lebensgefährlichen Unfällen führen. Gegen den 64 Jahre alten Lkw-Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

