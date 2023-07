Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0447 --Polizeistunde für einen Einbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Rembertistraße Zeit: 26.07.23, 07.15 Uhr

Ein 23 Jahre alter Mann entwickelte scheinbar eine Anziehungskraft zu einem Lokal in der Bremer Innenstadt und brach gleich zweimal hintereinander dort ein. Am Mittwoch klickten für ihn die Handschellen und es wurde Haftbefehl erlassen.

Der 23-Jährige drang am frühen Morgen durch ein Fenster in das Lokal in der Rembertistraße ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Während seine 32 Jahre alte Komplizin draußen Schmiere stand, stopfte er sich die Taschen voller Geld. Aufmerksame Anwohner beobachteten das Szenario und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und nahmen zunächst die sichtlich überraschte "Aufpasserin" vorläufig fest. Als die Polizistinnen und Polizisten dann die Gaststätte durchsuchten, entdeckten sie den ungebetenen Gast, der im Schankraum auf einer Bank saß und so tat, als wenn er schlafen würde. Für den 23-Jährigen wurde die Polizeistunde eingeläutet und er durfte mit zur Wache. Bei seiner Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte das erbeutete Geld. Da die Kripo ihm auch einen Einbruch drei Wochen zuvor in demselben Lokal zuordnen konnte, wurde Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

