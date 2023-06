POL-BO: Falscher Wasserwerker bringt Seniorin (79) um ihr Erspartes - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots) - Nach einem Raub in der Bochumer Innenstadt am frühen Samstagmorgen, 24. Juni, ermittelt die Kripo und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 25-jähriger Bochumer gegen 5.00 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz unterwegs, als er von drei bislang unbekannten Personen angesprochen wurde. In der Folge hielt einer der Täter ihn fest, während die beiden anderen ihn mit einem Messer bedrohten ...

mehr