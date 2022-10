Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 39-Jähriger nach Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen - #polsiwi

Siegen (ots)

Im Bereich der Sohlbacher Straße in Siegen-Geisweid hat es am Donnerstagnachmittag (20.10.2022) einen Polizeieinsatz gegeben. Ein Anrufer meldete der Polizei-Leitstelle, dass in der Wohnung eines 39-Jährigen ein motorisierter Roller betrieben werden soll. Dies konnte durch die Polizeibeamten nicht bestätigt werden. Stattdessen ergriff der Wohnungsinhaber beim Erblicken der Polizei die Flucht.

Im Anschluss erfolgten intensive Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen, da ein psychischer Ausnahmezustand des 39-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnte. Polizeibeamte nahmen den Mann in der Nacht zu Freitag in Siegen-Weidenau in Gewahrsam. Zur Unterstützung wurden auch Spezialeinsatzkräfte alarmiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

