Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 7000 Euro an Betrüger überwiesen

Höxter, 13.07.2022 (ots)

Der Polizei wurde ein Betrugsfall gemeldet, bei dem Unbekannte rund 7.000 Euro erbeutet haben.

Eine 59-jährige Frau aus Höxter war am Montag, 11. Juli, mit einer ihr unbekannten Nummer per WhatsApp kontaktiert worden. Der Schreiber gab sich als Sohn aus, der eine neue Nummer bekannt geben wollte. Da ihr Sohn zuvor tatsächlich sein Handy verloren hatte, wurde die Frau nicht misstrauisch. Sie tätigte daraufhin auf Nachfrage mehrere Überweisungen in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro, um dem Sohn in seiner Notlage zu helfen. Als die Frau ihrer Schwester am Dienstag, 12. Juli, von den Überweisungen an den Sohn erzählte, schöpfte die Schwester Verdacht und kontaktierte ihren Neffen unter der ihr bekannten Telefonnummer. Somit fiel der Betrug auf.

Am Donnerstag, 7. Juli, versuchten dreiste Betrüger mit einem Schockanruf an das Vermögen einer 89-Jährigen zu gelangen. Die Frau aus Warburg erhielt einen Anruf von einer Frau, die weinend mitteilte, dass ein schwerer Autounfall geschehen war. Als die Geschädigte mitteilte, dass ihr die Betrugsmasche bekannt ist, legten die Betrüger sofort auf.

Die Kreispolizeibehörde Höxter warnt vor diesen Betrügern, die es auf Geld und Wertsachen abgesehen haben. Die Polizei appelliert: "Werden Sie von unbekannten Personen angerufen, legen Sie bitte sofort auf und kontaktieren Sie persönlich eine Vertrauensperson oder die Polizei über 110. Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch mit Betrügern ein!"

Zu der Betrugsmasche per Messenger-Dienst hat die Kreispolizeibehörde Höxter ein Warn-Video erstellt, das auf der Internetseite der Polizei Höxter heruntergeladen werden kann: https://hoexter.polizei.nrw/Whatsapp-Betrug Dieses Video kann als Information an Angehörige und Bekannte verschickt werden, um potentielle Opfer rechtzeitig zu warnen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell