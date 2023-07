POL-HB: Nr.: 0448 --Polizei sucht Metalldiebe

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Rembertistraße Zeit: 26.07.23, 07.15 Uhr Ein 23 Jahre alter Mann entwickelte scheinbar eine Anziehungskraft zu einem Lokal in der Bremer Innenstadt und brach gleich zweimal hintereinander dort ein. Am Mittwoch klickten für ihn die Handschellen und es wurde Haftbefehl erlassen. Der 23-Jährige drang am frühen Morgen durch ein Fenster in das Lokal in der Rembertistraße ...

mehr