Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0451--Polizei Bremen prüft weiteres Bekennerschreiben--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen

Zeit: 28.07.2023

Nachdem in der vergangenen Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Autos in Findorff ausbrannten (siehe Pressemeldung 433) und einen Tag später ein Bekennerschreiben dazu veröffentlicht wurde, in dem Unbekannte behaupteten, den Wagen von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer angezündet zu haben (siehe Pressemeldung 439), wurde am Donnerstagabend auf einer linksextremistischen Internetplattform ein weiteres Bekennerschreiben veröffentlicht.

Die Verfasser beziehen sich noch einmal auf den Vorfall und betonen, dass es sich bei den ausgebrannten Autos um einen Wagen des Innensenators Ulrich Mäurer handelt. Diese Behauptung ist weiterhin falsch. Die Autos gehören anderen Personen. Mit den Haltern stehen die Ermittler in Kontakt. Die intensiven Ermittlungen des Staatsschutzes der Polizei Bremen dauern an. Derzeit gehen die Ermittler von einer Personenverwechslung durch die Täter aus, da eine gewisse optische Ähnlichkeit zwischen dem Bremer Innensenator und einem Bewohner des Stadtteils besteht.

