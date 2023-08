POL-HB: Nr. 0454 --Überfall auf Tankstellenmitarbeiter

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Arster Landstraße Zeit: 31.07.2023, 15.40 Uhr

Ein Unbekannter überfiel am Montagnachmittag in Obervieland den Mitarbeiter einer Tankstelle. Der Angreifer setzte Reizgas ein und erbeutete Bargeld.

Der 21 Jahre alte Angestellte transportierte in seinem silbernen Mercedes Einnahmen und fuhr zu einer Bank in die Ernst-Buchholz-Straße in Kattenturm, um die Summe einzuzahlen. Als er auf dem dortigen Parkplatz gerade im Begriff war das Fahrzeug zu verlassen, stieg ein vermummter Mann auf der Beifahrerseite ein. Der Fremde hielt seine Hand in der Tasche und suggerierte, dass er eine Waffe hatte. Er bedrohte den 21-Jährigen und forderte ihn auf loszufahren. In der Arster Landstraße, etwa in Höhe des Autobahnzubringers Arsten, gab er die Order anzuhalten und auf einen Parkplatz zu fahren. Anschließend schlug der Räuber auf den Fahrer ein, sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht, schnappte sich das Geld und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Angestellte musste später von Rettungssanitätern vor Ort behandelt werden.

Der Täter wurde als etwa 185 Zentimeter groß beschrieben und sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine grau-braune Kapuzenjacke, sein Gesicht war getarnt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell