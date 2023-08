Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0458 --Anbringung von 68 Schulwegbannern im Straßenverkehr--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, Mitte, Auf dem Hohen Ufer, Contrescarpe Zeit: 08.08.23, 12 Uhr, 09.08.23, 11.30 Uhr

Am 17. August 2023 beginnt in Bremen das neue Schuljahr und am 19. August 2023 finden die Einschulungen der ABC-Schützen statt. In diesem Zusammenhang werden insgesamt 68 Schulwegbanner mit der Aufschrift: "Vorsicht! Schulbeginn! Rücksicht!" und "Achtung Schulbeginn!" mit einem zusätzlichen Piktogramm deutlich sichtbar im öffentlichen Verkehrsraum in Bremen angebracht.

Die Auftaktveranstaltungen finden am Dienstag, 08. August 2023, um 12:00 Uhr in Straße Auf dem Hohen Ufer / Einmündung Raschenkampsweg in Burglesum und am Mittwoch, 09. August 2023, um 11:30 Uhr in der Contrescarpe, Höhe Hausnummer 26, in Bremen Mitte statt. An der Veranstaltung am 08. August nimmt von der Senatorin für Kinder und Bildung Staatsrat Torsten Klieme teil.

Mit der Anbringung der Schulwegbanner sollen Fahrzeugführende auf den Schulbeginn hingewiesen und dazu sensibilisiert werden, sich insbesondere im Nahbereich von Schulen rücksichtsvoll und verkehrsgerecht zu verhalten. In den nächsten Wochen sind zudem präventive Kontrollen der Polizei Bremen in Form von Geschwindigkeitsmessungen und Überprüfungen der Rückhaltesysteme geplant.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich direkt beim Präventionszentrum der Polizei Bremen per E-Mail praeventionszentrum@polizei.bremen.de zu den beiden Veranstaltungen anmelden. Weitere Hinweise und Publikationen zu diesen Themen sind ebenfalls im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, erhältlich.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell