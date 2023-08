Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0466 --Volltrunken durch den Gartenzaun--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Hans-Huckebein-Weg Zeit: 07.08.23, 15 Uhr

Ein 36 Jahre alter Autofahrer, mit 2,8 Promille auf dem Kessel, durchbrach am Montagnachmittag den Gartenzaun seiner Lebensgefährtin in Sebaldsbrück. Das war nicht seine einzige Verfehlung an diesem Tag.

Der 36-Jährige befuhr mit dem Auto seiner Lebensgefährtin in Schlangenlinien und mit offenen Fahrzeugtüren den Hans-Huckebein-Weg. Neben ihm saß ein 24 Jahre alter Beifahrer. Der Fahrzeugführer verfehlte offenbar sein Ziel, sprich die Grundstücksauffahrt seiner Partnerin und wählte stattdessen den Gartenzaun als Einfahrt. Die Reise endete hier und rief die Polizei auf den Plan. Der 36 Jahre alte Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, erreichte einen Atemalkoholwert von fast drei Promille und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Beifahrer kam auf einen Wert von 1,9 Promille. Während der Unfallaufnahme versammelten sich mehrere Bekannte der Beteiligten am Ort des Geschehens, die allesamt für diese Tageszeit äußerst ungewöhnlich alkoholisiert und aggressiv waren. Die Leitstelle orderte schließlich Streifenwagen zur Unterstützung nach. Der 36-Jährige tat es dann mit einem Lama gleich, spuckte einem Polizisten vor die Füße und beleidigte ihn. Da der Unbelehrbare bereits eine Woche zuvor mit einer Trunkenheitsfahrt aufgefallen war, wurde das Auto der Lebensgefährtin beschlagnahmt und abgeschleppt.

Die Polizei Bremen ermittelt nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell