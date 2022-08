LPI-J: Kraftfahrzeug beschädigt und beide Kennzeichen entwendet

Jena (ots) - Am Sonntagmorgen, den 14.08.2022 um 01:33 Uhr wurde ein E-Scooterfahrer am Engelplatz durch die Jenaer Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis stand. Weiterhin konnte eine Kleinstmenge an Cannabis beim Fahrzeugführer aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: ...

