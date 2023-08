Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0474 --Polizei schnappt Antänzer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 12.08.23, 2 Uhr

Zwei Straßenräuber versuchten in der Nacht zu Samstag im Steintor einem 32-Jährigen die Halskette und das Telefon zu entwenden. Die Polizei nahm das Duo vorläufig fest.

Die 23 und 29 Jahre alten Männer näherten sich dem Bremer in der Straße Vor dem Steintor und agierten mit einer Variante des Antanztricks, indem einer der beiden den 32-Jährigen freundschaftlich umarmte. Da dieser das nicht wollte, entstand eine Rangelei, die auf dem Boden ihre Fortsetzung fand. Das räuberische Duo schlug auf den Mann ein und versuchte, an die Halskette und das iPhone ihres Opfers zu gelangen, was aber trotz körperlicher Gewalt nicht klappte. Die Polizei erschien schnell vor Ort und nahm die beiden Angreifer mit zur Wache. Bei dem 29 Jahre alten Räuber beschlagnahmten die Einsatzkräfte ein Karambit Messer, das er versteckt in seinem Gürtel trug. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Antanztrick ist eine bekannte Form des Trickdiebstahls, der auch zu einem Raub eskalieren kann. Der Taschendieb tritt vermeintlich freundlich auf, begrüßt das Opfer überschwänglich, klatscht es ab und nimmt es in den Arm, um mit ihm zu tanzen oder stellt sein Bein zwischen das des Opfers um ihm einen Fußballtrick zu zeigen. Diese Unachtsamkeit nutzt der Taschendieb oder ein Komplize aus, um Wertsachen zu entwenden. Bevorzugte Beute sind Handys, Goldketten und Portemonnaies. Leichtes Spiel haben die Täter bei alkoholisierten Personen. Die Polizei Bremen rät daher: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und tragen Sie weder Handy noch Portemonnaie lose in der Hosentasche. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

