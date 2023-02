POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte zünden Auto an - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein mutmaßlicher Exhibitionist belästigte am Mittwochmorgen eine 31-Jährige nahe eines Spielplatzes in Bruchsal-Untergrombach. Die junge Frau passierte gegen 08:10 Uhr einen Spielplatz in der Wittumstraße, als ihr ein Mann auffiel, der sich offenbar in einem Gebüsch versteckte und an seinem ...

mehr