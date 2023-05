Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldungen: 79-Jährige in U-Haft; Radfahrerin bei Unfall schwerstverletzt

1. Ergänzende gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 04.05.2023

Nach Tötungsdelikt in Hasselroth: Tatverdächtige 79-Jährige in Untersuchungshaft

(lei) Gegen die 79 Jahre alte Frau, die im dringenden Tatverdacht steht, ihren sechs Jahre älteren Ehemann getötet zu haben, wurde nunmehr Haftbefehl erlassen. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Hanau ordnete am Donnerstagnachmittag den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Vorausgegangen war der Fund des Leichnams des 85-Jährigen am Mittwochmorgen in einem Haus in der Mittelstraße (wir berichteten). Nach den vorläufigen Ergebnissen der bereits am Mittwochabend durchgeführten Obduktion verstarb er infolge stumpfer und spitzer Gewalteinwirkung. Nach einer umfangreichen Tatortaufnahme sowie Spurensicherung vor Ort hatten sich hinreichende Anhaltspunkte für ihre Täterschaft ergeben, sodass sie noch am Tatort festgenommen wurde.

Die wegen des Mordverdachts geführten Ermittlungen dauern weiter an und konzentrieren sich nun unter anderem auf die Hintergründe der Tat und das Tatmotiv.

Hinweis: Medienvertreterinnen und -vertreter wenden sich bei Rückfragen zu dieser Meldung bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau.

2. 69-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Hanau

(lei) Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine 69 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagvormittag schwerstverletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. Die Frau war mit ihrem Rad gegen 11.20 Uhr auf der Lamboystraße stadteinwärts auf dem dortigen farblich ausgewiesenen Fahrradschutzstreifen unterwegs, als sie an der Einmündung Friedrich-Engels-Straße zunächst an der rot zeigenden Ampel anhalten musste. Links neben ihr auf der Fahrbahn (auf dem rechten von zwei Fahrspuren) musste ein Lkw, der von einem 62-Jährigen gesteuert wurde, ebenfalls wegen des Rotlichts stoppen. Als für beide die Ampel auf Grün schaltete, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei nach ersten Zeugenaussagen, wollte die Radfahrerin weiter geradeaus fahren, wobei sie offenbar von dem Lkw-Fahrer übersehen wurde, als dieser nach rechts in die Friedrich-Engels-Straße abbiegen wollte. Er erfasste die 69-Jährige, die daraufhin stürzte, unter die Zugmaschine des Lkw-Gespanns geriet und einige Meter mitgeschleift wurde. Sie kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in kritischem Zustand in eine Klinik, der 62-Jährige erlitt einen Schock. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde auch ein Gutachter hinzugezogen, der nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll. Zu diesem Zweck wurden auch beide Fahrzeuge (Lkw und Fahrrad) sichergestellt. Die Lamboystraße musste für mehrere Stunden stadteinwärts gesperrt werden.

Offenbach, 04.05.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

