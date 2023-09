Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens- Verkehrsunfallflucht in der Rodalber Straße

Pirmasens (ots)

Am Freitagvormittag zwischen 08:00-08:15 Uhr beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy. Vermutlich fuhr der Verursacher aus Rodalben kommend in Richtung Innenstadt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06331 520-0 mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. |pips

