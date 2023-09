Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt in der Probezeit

Zweibrücken (ots)

Am Samstagabend, den 02.09.2023, um 23:30 Uhr hielt eine Polizeistreife am Gluckplatz einen 24-jährigen Fahrzeugführer an. Bei dem jungen Verkehrsteilnehmer konnten die Beamten leichten Atemalkoholgeruch wahrnehmen, weshalb mit diesem ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte schlussendlich einen Wert von 0,46 Promille an. Da sich der 24-Jährige allerdings noch innerhalb seiner Probezeit befand, erwarten ihn nun eine Geldbuße in Höhe von 250 Euro, ein Punkt sowie die Verlängerung seiner Probezeit und die Anordnung eines Aufbauseminars. |pizw

