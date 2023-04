POL-PDLD: Lustadt - PIN niemals in Geldbörse aufbewahren

Annweiler (ots) - Am Nachmittag des 30.03.2023 kam es auf dem Rathausplatz in Annweiler zu einer Auseinandersetzung. Ein Pärchen wurde von einer Gruppe angegriffen, geschlagen und getreten. Zeugenhinweise unter 06346-96462519 an die PW Annweiler. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler PHK Becker Telefon: 06346-96462519 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

mehr