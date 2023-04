Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung

Annweiler (ots)

Am Nachmittag des 30.03.2023 kam es auf dem Rathausplatz in Annweiler zu einer Auseinandersetzung. Ein Pärchen wurde von einer Gruppe angegriffen, geschlagen und getreten. Zeugenhinweise unter 06346-96462519 an die PW Annweiler.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell