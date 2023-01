LPI-J: E-Bike entwendet

Weimar (ots) - Am Freitagabend gegen 23:40 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei die Information über einen Containerbrand. Unbekannte hatten zuvor vermutlich mittels Feuerwerkskörper einen Altkleidercontainer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Röhrstraße in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zu den Verursachern liegen keine Erkenntnisse vor. Rückfragen bitte an: ...

