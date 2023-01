LPI-J: Containerbrand

Camburg (ots) - In Camburg wurde wiederum ein Zigarettenautomat eine Stunde vor Mitternacht in die Luft gesprengt. Die unbekannten Täter entwendeten im Verlauf Zigarettenschachteln sowie Bargeld und entfernten sich unerkannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die örtlich zuständige Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 E-Mail: ...

