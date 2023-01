LPI-J: Unruhige Silvesternacht

Saale-Holzland (ots) - Mehrere Gartenlauben wurden in der vergangenen Woche in der Anlage "17 Eichen" in Hermsdorf aufgebrochen. Die unbekannten Diebe entwendeten Werkzeug in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

