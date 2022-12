Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlauben aufgebrochen

Saale-Holzland (ots)

Mehrere Gartenlauben wurden in der vergangenen Woche in der Anlage "17 Eichen" in Hermsdorf aufgebrochen. Die unbekannten Diebe entwendeten Werkzeug in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell