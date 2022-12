LPI-J: Simson geklaut

Jena (ots) - Die Polizei Jena war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrfach im Einsatz, weil Betroffene verfrüht den Einzug ins neue Jahr feierten. So rückten die Beamten unter anderem in die Otto-Militzer-Straße aus, wo eine Feuerwerksbatterie gezündet wurde. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die Zündler bereits entfernt. Sachschaden entstand vor Ort nicht. Am Lobdeburg-Tunnel ging das Abbrennen eines Feuerwerkskörpers weniger glimpflich aus. Gegen 00:30 ...

