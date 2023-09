Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines E-Bike

Zweibrücken (ots)

Am Freitagnacht, den 01.09.2023, gegen 0 Uhr stellte ein 20-jähriger Zweibrücker sein E-Bike in der Von-Rosen-Straße ab. Er parkte das grau-blaue Fahrrad der Marke Telefunken an einer Laterne im Bereich der dortigen Parkreihen und sicherte dieses mit einem Drahtschloss. Als er am folgenden Morgen gegen 7 Uhr zu seinem Gefährt zurückkehrte, stellte er fest, dass sein E-Bike über Nacht entwendet wurde. Der Wert des Fahrrads wird auf ungefähr 1.600 Euro geschätzt.

Wer in der Tatnacht etwas Verdächtiges beobachtet hat und sachdienliche Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell