Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Zwischen 16.40 Uhr und 17.00 Uhr des 01.09.23 parkte ein 47-jähriger Mann aus der Südwestpfalz seinen grauen Skoda auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben. In diesem Zeitraum wurde sein PKW an der Heckstoßstange durch ein anderes Fahrzeug touchiert, vermutlich beim Ein- oder Ausparken neben ihm. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

