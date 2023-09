POL-PDPS: Leichtkraftrad in der Arnulfstraße beschädigt

Winzeln (ots) - Am Mittwoch, um 09:10 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis mit einem Peugeot 206 die Blocksbergstraße aus Richtung Eichelsbachermühle kommend und wollte in Höhe der Bottenbacher Straße nach links in Richtung Winzeln abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi A6 und es kam zur Kollision. Der 62-jähriger Fahrer des Audi und der 21-jährige Beifahrer des Peugeot wurden im ...

mehr