POL-PDPS: Unfall in der Straße "Am Entenstein"

Zweibrücken (ots) - Zeit: 30.08.2023, 18:20 Uhr - 20:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Lammstraße SV: Zur genannten Zeit wurde in der Lammstraße in Zweibrücken ein silbernes Mountainbike der Marke "Ghost" von bisher unbekannten Tätern entwendet. Das Mountainbike war mittels Schloss an einem Laternenmast gesichert. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des ...

