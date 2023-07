Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 21.07.23- 23.07.2023

Andernach (ots)

Kettig, Wiesenstraße; Verkehrsunfall mit Flucht:

Am 21.07.2023, gegen 10:45 Uhr, führte ein 82- jähriger Fahrradfahrer seinen Hund an der Leine Gassi. Aufgrund der Leine konnte der Hund weiter weglaufen und zog die Leine auseinander. Dies übersah ein weiterer Radfahrer und fuhr über diese Leine. Hierbei kam der 82- jährige Hundeführer zu Fall und verletzte sich schwer und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der andere Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Andernach, Am Hackenborn; Verkehrsunfall mit Flucht:

Im Zeitraum vom 21.07.23, 15:25 Uhr bis 17:05 Uhr, wurde in der o.g. Straße ein geparkter, grauer Seat an der Fahrertüre beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Weißenthurm, Hauptstraße, Verkehrsunfall mit Flucht:

Am 22.07.23, gegen 16:30 Uhr, überholte ein weißes Krad einen PKW der nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Krad flüchtete weiter in Richtung Mülheim-Kärlich.

Mülheim-Kärlich, Ringstraße; Sachbeschädigung:

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am 21.07.2023, musste im Zeitraum von 12:30- 14:25 Uhr die Ringstraße im Bereich der Einmündung Bahnhofstraße gesperrt werden. Aufgrund dessen wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte mehrere Warnbarken in diesem Bereich aufgestellt. Als die Sperrung aufgehoben wurde, wurde festgestellt, dass eine Warnbarke beschädigt wurde. Die Polizei fragte deshalb, wer kann Angaben dazu machen, wie und wann die Warnbarke beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Andernach zu melden.

Mülheim-Kärlich, Lukasmühle 1; Einbruch in Gartenhaus:

Am 21.07.2023, in der Zeit von 00:00- 06:00 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Gartenhütte auf dem o.g. Grundstück auf. Hierbei entwendeten sie mehrere Gartengeräte der Marke Husquana und Stihl. Außerdem wurden eine Angel sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Urmitz, Parkplatz L 126; Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug: Im Zeitraum vom 21.07.23, 18:30 Uhr - 22.07.2023, 09:15 Uhr, wurde auf dem o.g. Parkplatz ein schwarzer VW Golf beschädigt. An dem Fahrzeug wurden beide Außenspiegel abgetreten.

Plaidt, Niederstraße 1- 3, Einbruch in Geschäftshäuser:

Im Zeitraum vom 21.07.2023, 19:00 Uhr bis 22.07.2023, 06:15 Uhr, wurde in der o.g. Straße in zwei Geschäfte eingebrochen. Es wurde Bargeld und Kosmetika in beiden Geschäften entwendet. An einem Geschäft wurde die Eingangstüre aufgehebelt und bei dem anderen Geschäft ein Seitenfenster. Hinweise auf die Täter gibt es zurzeit keine.

Andernach, Burgerbergweg; Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug:

Im Zeitraum vom 22.07.23, 20:40 Uhr bis 23.07.2023, 09:00 Uhr, wurde in der o.g. Straße ein weißer Audi A4 von unbekannten Tätern zerkratzt.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu den o.g. Taten machen können, sich bei der Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632/-9210 zu melden.

Andernach, Koblenzer Straße; Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am 23.07.2023, gegen 03:40 Uhr, wurde ein 28-jähriger aus Andernach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde ihm ein Alko-Test angeboten. Da der 28- jährige eine AAK von über 1,5 Promille hatte wurde ihm auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Andernach, Koblenzer Straße, Parkplatz Kaufland; Bettler:

Am 22.07.23, gegen 12:50 Uhr, standen zwei männliche Personen und eine weibliche Person auf dem Kaufland Parkplatz in Andernach und sammelten angeblich für taube Menschen. Als sie von einem Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie mit einem Fahrzeug mit französischer Zulassung. Es ist davon auszugehen, dass die Personen nicht taub waren.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell