Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Lahnstein (ots)

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Am Sonntag, den 23.07.2023, gegen 12.30 Uhr, wurde der Polizei Lahnstein eine Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Hauswand in Lahnstein in der Bürgermeister-Müller-Straße, Haus Nr. 1 gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten eine in blauer Farbe an die Wand gesprühte Schrift fest. Eine Absuche im Nahbereich ergab, dass direkt gegenüber beim Ouahigouya-Platz verschiedene Statuen, eine Wand sowie eine Bank ebenfalls mit Farbe besprüht wurden. Auch die Bahnunterführung zum Rhein in der Kirchstraße wurde von dem oder den Tätern nicht ausgelassen, dort wurde die Betonwand besprüht.

Ebenfalls wurden weitere Schmierereien am Torhaus in der Hochstraße 19, Verbindungsgässchen zum Jupp-Bodenstein-Platz, festgestellt.

Die Tatzeit liegt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise unter 02621/9130.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell