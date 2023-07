Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 21.07.2023, 10:00 Uhr bis Sonntag, 23.07.2023, 10:00 Uhr

Bendorf/Rhein

Auffahrunfall mit leichtverletzter Person - Bendorf/Rhein, Koblenz-Olper-Straße/Schlossstraße

Am Freitag, den 21.07.2023, gegen 18:10 Uhr befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin die Koblenz-Olper-Straße in Bendorf/Rhein aus Richtung Engerser Landstraße kommend in Fahrtrichtung Schlossstraße. An der Einmündung Koblenz-Olper-Straße/Schlossstraße musste die 36-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Diesen Verkehrsvorgang übersah eine nachfolgende, 24-jährige Pkw-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde die 36-Jährige leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch das DRK erstversorgt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht - Bendorf/Rhein, Brauereistraße

Am Freitag, den 21.07.2023, gegen 09:40 Uhr touchierte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Brauereistraße in Bendorf/Rhein beim Ausparken den neben ihr parkenden Pkw einer 54-jährigen Frau und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen konnte die Unfallverursacherin ermittelt und an deren Pkw frische Unfallspuren festgestellt werden, die mit dem Unfallgeschehen in Einklang zu bringen waren. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruch in ein Autohaus - Bendorf/Rhein, Dieter-Trennheuser-Straße

Am Samstag, den 22.07.2023, gegen 03:10 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter sich Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Autohauses in der Dieter-Trennheuser-Straße in Bendorf/Rhein zu verschaffen. Hierbei wurde versucht, eine rückwärtige Zugangstür aufzuhebeln, wodurch Alarm ausgelöst wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter von der Örtlichkeit. Die Summe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

