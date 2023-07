Polizeiinspektion Simmern (ots) - Am gestrigen Freitagabend kam es gg. 19.20 Uhr zu einem Balkonbrand an einem Firmengebäude in Rheinböllen in der Liebshausener Straße. Durch die FFW Rheinböllen, welche mit starken Kräften vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Es kam zu keinen Personenschäden. Die Ermittlungen zur Brandursache ...

mehr