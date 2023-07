Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfassungswidrige Parolen

Weimar (ots)

Mehrere Jugendliche waren am Freitagvormittag im Rahmen eines Schulausflugs im Weimarer Ilmpark unterwegs. Dabei haben 4 der Jugendlichen, auf dem Weg von der Straße Am Horn in Richtung Stadtschloss, mehrmals nationalsozialistische Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Die Klasse mit den betreffenden Jugendlichen konnte durch das schnelle polizeiliche noch im Nahbereich festgestellt werden und die Täter im Alter von 17 bis 19 Jahren identifiziert werden. Da der Ilmpark am Freitagnachmittag stark besucht war, sucht die Polizei Weimar nach weiteren Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weima@polizei.thueringen.de) bei der Polizei in Weimar zu melden.

