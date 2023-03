LPI-EF: Einbruch in Gartenlaube

Sömmerda (ots) - Mittwochnachmittag wurde eine 72-jährige Radfahrerin in Sömmerda von einem Hund gebissen. Eine 52-jährige Hundehalterin war mit ihrer angeleinten Kaukasischen Schäferhündin in Sömmerda spazieren gegangen. Als die Radfahrerin an der Frau vorbeifuhr, biss die Hündin sie in den Unterschenkel. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 52-jährige ...

