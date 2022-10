Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schon das dritte Mal im Oktober

Rott am Inn / Rosenheim (ots)

Vandalismus am Haltepunkt Rott am Inn - Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei hat im Oktober schon das dritte Mal in Folge am Bahn-Haltepunkt in Rott am Inn mutwillig verursachte Schäden festgestellt:

Gegen Anfang des Monats hatten unbekannte Täter die seitliche Fensterwand eines Wartehäuschens eingeschlagen. Eine entsprechende Seitenscheibe war Mitte des Monats angekokelt und somit beschädigt worden. Gegen Ende Oktober wurden gleich an zwei Fahrplan-Schaukästen die Scheiben zerstört. Der bislang verursachte Schaden beläuft sich inzwischen in der Summe auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Rosenheimer Bundespolizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise zur Aufklärung der Straftaten nimmt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim unter der Rufnummer 0 80 31 / 80 26 21 02 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell