Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feldbrand

Weimar (ots)

Am Freitag, kurz vor 14 Uhr, gab es die Mitteilung über einen Flächenbrand, zwischen Ballstedt und Vippachedelhausen. Bei der Brandursache handelte es sich möglicherwiese um eine Zigarette, die der unbekannte Täter fahrlässig am Plattenweg neben dem Feld entsorgt hatte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Insgesamt sind etwa 10 Hektar des Feldes in Mitleidenschaft gezogen worden, wodurch ein geschätzter Schaden in Höhe von 20.000EUR entstand. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. Wer Hinweise zum Verursacher sowie verdächtigen Vorkommnissen machen kann, wird gebeten diese an die Polizei in Weimar telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) zu richten.

