Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht zwischen Rauschwitz und Serba

Rauschwitz (ots)

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kam einem 39-jährigem Seat-Fahrer in einer Kurve auf der Landstraße 1070 zwischen den Orten 07616 Rauschwitz und 07616 Serba ein anderes Fahrzeug entgegen und beide Pkws kollidierten mit den jeweils linken Außenspiegeln. Während der 39-Jährige vor Ort hielt um die Daten zu tauschen entfernte sich das andere Fahrzeug in Richtung Serba pflichtwidrig von der Unfallstelle. Es müsste sich hierbei um einen schwarzen Landrover gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland nimmt Hinweise zur Aufklärung unter der Rufnummer 036428 - 640 oder der 036691 - 750 (Polizeistation Eisenberg) entgegen.

