POL-OG: Offenburg - Rucksack voller Marihuana

Rust (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 1:45 Uhr zu einer Unfallflucht durch einen alkoholisierten Jugendlichen. Der 15-jährige nahm in Unkenntnis seiner Eltern die Autoschlüssel an sich und setzte das Fahrzeug in Bewegung. Auf seiner Fahrt kollidierte er in der Ritterstraße mit zwei Gartengeländern am Fahrbahnrand und entfernte sich anschließend unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Im ...

