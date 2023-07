Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Hermsdorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland einen 43-jährigen Fahrradfahrer in der Eisenberger Straße in 07629 Hermsdorf. Hierbei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein Test vor Ort ergab 1,83 Promille. Mit dem Mann wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell