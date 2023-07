Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschter Mopedfahrer ohne Führerschein

Kahla (ots)

Am Samstag führten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland Verkehrskontrollen in 07768 Kahla im Badweg durch. Hierbei stellten sie einen 49-jährigen Führer eines Kleinklraftrades fest, welcher sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. In Besitz eines Führerscheines ist der Mann ebenfalls nicht. Nach einer mit dem Beschuldigten durchgeführten Blutentnahme wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und die Beamten fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell