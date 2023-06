POL-ST: Ochtrup, Kollision mit Reh, Fahrradfahrerin schwer verletzt

Steinfurt, Rheine (ots) - In Burgsteinfurt sind unbekannte Täter in eine Bäckerei eingebrochen. In der Nacht zu Dienstag (13.06.23) hebelten Unbekannte die Nebeneingangstür einer Bäckerei an der Ochtruper Straße auf. Das Geschäft befindet sich neben Penny. Die Tat ereignete sich zwischen 18.45 Uhr am Montagabend und 04.30 Uhr am Dienstagmorgen. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Die Polizei ...

