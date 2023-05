LPI-J: Torlos

Weimar (ots) - Gegen 14:10 Uhr fuhr eine 72-jährige Radfahrerin von der Geleitstraße kommend bis zur Fußgängerfurt (grüner Streifen) an der Baustelle am Goetheplatz. Sie stieg vom Rad ab und wurde in diesem Moment von einem nachfolgenden Radfahrer angefahren. Daraufhin stürzte die Dame und zog sich dabei Abschürfungen an den Ellenbogen und Unterarmen zu. Der unbekannte männliche Fahrradfahrer verließ anschließend pflichtwidrig den Unfallort. Rückfragen bitte an: ...

