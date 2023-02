Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop

Warstein (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt in einem Verbrauchermarkt in der Alte Kreisstraße. Eine Zeugin wurde in dem Supermarkt auf einen Mann aufmerksam, der Tabakwaren in einem Regal versteckte. Sie informierte sofort eine Mitarbeiterin des Marktes. Diese sprach den Mann an, der sofort aggressiv reagierte und fluchtartig den Markt verließ. Zeitgleich drängte sich ein weiterer Mann an der Mitarbeiterin vorbei, der offensichtlich Ware aus dem Laden entwendet hatte. Die Zeugin sprach auch diesen Mann an und versuchte, ihn festzuhalten. Ihr kam ein weiterer Mitarbeiter zu Hilfe, dem es gelang, den Flüchtenden festzuhalten. In diesem Moment kam jedoch ein dritter bislang unbekannter Mann hinzu und stieß den Mitarbeiter weg, so dass alle drei Männer vom Tatort flüchten konnten. Die Täter entfernten sich anschließend ohne Diebesgut mit einem vor dem Supermarkt geparkten weißen Pkw. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1.Täter: etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, bekleidet mit einem dunkelblauen Sakko, schwarzem Pullover, blauer Jeans und weißen Schuhen, der Mann sprach russisch. 2.Täter: etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Steppjacke und einer dunklen Hose, der Mann sprach Englisch 3.Täter: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkelblonde, kurze Haare, dunkelblonder Vollbart, stämmige Figur, bekleidet mit einer hellen Jacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02902/91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell