Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizei nimmt Dieb kurz nach der Tat fest

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine hat am späten Montagabend (12.06.23) einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann war zuvor durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Paulstraße eingestiegen und hatte Wertsachen gestohlen. Die Bewohner waren zur Tatzeit zuhause. Gegen 23.10 Uhr hörte die Bewohnerin Geräusche aus dem Nebenraum. Zunächst nahm sie an, dass sich ihr Ehemann dort aufhielt. Doch als dieser nach mehrmaligem Rufen nicht reagierte, wurde sie stutzig. Ihr Mann kam schließlich hinzu und gemeinsam durchsuchten sie Haus und Garten nach der Quelle der unbekannten Geräusche. Der Ehemann fand dann im Gebüsch des Nachbarhauses einen Unbekannten hocken, der offenbar Diebesgut in den Händen hielt. Daraufhin flüchtete der Verdächtige in Richtung Antoniusstraße. Der Hausbewohner folgte ihm und konnte den Dieb kurze Zeit aufhalten. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Die Geschädigten alarmierten die Polizei. Diese leitete eine Fahndung ein. Schließlich konnten die Beamten auf der Altenrheiner Straße einen 33-Jährigen aus Rheine feststellen, auf den die Täterbeschreibung passte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut - zwei Geldbörsen, ein Handy und ein Stammbuch - konnte dem Ehepaar wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen zu diesem räuberischen Diebstahl dauern an.

