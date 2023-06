POL-ST: Kreis Steinfurt, Schwerpunktkontrollen auf beliebten Motorradstrecken

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag (05.06.2023), 11.00 Uhr, und Montag (12.06.2023), 12.00 Uhr, in ein Haus an der Industriestraße eingestiegen. Der Tatort liegt zwischen der B481 und der Straße Zur Albrocker Rampe. Die Täter machten sich zunächst an Fenstern im Erdgeschoss zu schaffen. Dann kletterten sie mit einer Leiter auf das ...

mehr