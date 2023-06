Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Ochtrup, Steinfurt, Unfälle mit Fahrradfahrern, drei leicht Verletzte

Metelen (ots)

Am Montag (12.06.23) hat es mehrere Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern gegeben, bei denen die Radfahrer jeweils leicht verletzt wurden. Sie trugen jeweils keinen Helm. In Metelen an der Straße Hilbuskamp fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Metelen gegen 16.35 Uhr mit einem grauen Audi auf der Spielstraße. Dann kam ein 8-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad aus einem kleinen Weg auf der rechten Seite. Es kam zum Zusammenstoß. Die 8-Jährige aus Metelen stürzte und verletzte sich leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen war ohne Helm unterwegs. In Ochtrup-Langenhorst an der Straße Teupenhook ist es am Vormittag gegen 10.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 69-Jährige Autofahrerin aus Steinfurt fuhr mit ihrem grauen Opel auf der K73 in Richtung Metelen. Dann wollte sie nach rechts in die Einfahrt einer Bäckerei abbiegen. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge einen von links kommenden 69-jährigen Pedelec-Fahrer aus Ochtrup, der den gemeinsamen Fuß- und Radweg befuhr. Der Weg ist an dieser Stelle für beide Richtungen befahrbar. Auto und Fahrrad kollidierten miteinander. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. In Steinfurt fuhr ein 22-Jähriger aus Steinfurt gegen 17.30 Uhr mit einem Pedelec auf der Bahnhofstraße. Plötzlich löste sich der Sattel und der junge Mann stürzte. Er wurde leicht verletzt. Auch der 22-Jährige fuhr ohne Helm. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei appelliert: Bitte tragen Sie beim Radfahren einen Helm, um sich vor schwereren Verletzungen zu schützen. Dies gilt insbesondere für ihre minderjährige Kinder. Und: Alkohol und Radfahren - das verträgt sich nicht. Fahren Sie stets nüchtern und drogenfrei. Kommen Sie sicher an!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell